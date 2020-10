Die Türkei entsendet ihr Gas-Erkundungsschiff "Oruc Reis" erneut in das östliche Mittelmeer.

Die türkische Marine erklärte, die "Oruc Reis" werde sich von heute an bis zum 22. Oktober in der Region aufhalten. Sie werde von zwei weiteren Schiffen begleitet. Die Entscheidung dürfte den Streit zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern um Gasvorkommen im Mittelmeer wieder verschärfen. Zuletzt hatte es noch Signale der Entspannung gegeben: Unter anderem hatte sich der türkische Staatschef Erdogan zu Gesprächen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis bereit erklärt.



Die türkische Regierung hatte die "Oruc Reis" erstmals im August für rund einen Monat in das umstrittene Gebiet entsandt; dabei wurde sie von Kriegsschiffen begleitet. Dies war in Griechenland und Zypern sowie bei der Europäischen Union auf harte Kritik gestoßen. Die beiden EU-Mitgliedsstaaten und die Türkei beanspruchen die Gasvorkommen unter dem Meeresboden jeweils für sich.

