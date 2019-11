Die Europäische Union bereitet im Streit um Gasbohrungen vor Zypern neue Sanktionen gegen die Türkei vor.

Die EU-Außenminister teilten nach einem Treffen in Brüssel mit, man habe den rechtlichen Rahmen für Strafmaßnahmen beschlossen. Damit werde es möglich, das Vermögen von Einzelpersonen oder Unternehmen einzufrieren, die an den Erdgasbohrungen beteiligt seien.



Mit den Sanktionen will die EU die Türkei dazu bringen, die Erdgassuche nahe dem Mitgliedsland Zypern einzustellen. Bereits im Juli waren erste Strafmaßnahmen beschlossen worden. Die Türkei weist die Vorwürfe illegaler Bohrungen zurück. Sie vertritt den Standpunkt, dass die betreffenden Gewässer zu ihrem Festlandsockel gehören. Ankara will mit den Bohrungen auch die Anteile der türkischen Zyprer am Erdgasgeschäft sichern.