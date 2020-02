Vor dem Hintergrund der Spannungen um die Ausbeutung unterseeischer Erdgasvorkommen vor Zypern ist der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" im Hafen von Limassol eingelaufen.

Das Schiff habe zuvor mit Einheiten des Landes ein Militärmanöver durchgeführt, heißt es in Medienberichten. Um die Erdgasvorkommen gibt es Streit zwischen dem EU-Staat Zypern und der Türkei. Türkische Schiffe befinden sich gegen den Willen Zyperns in der Region südlich und westlich der Mittelmeerinsel, um eigenständig Rohstoff-Lagerstätten zu erkunden. Das französische Energieunternehmen Total ist an den Erkundungen auf zyprischer Seite beteiligt.



Zypern ist in einen türkischen Norden und einen griechischen Süden geteilt. Der Konflikt schwelt bereits seit Jahrzehnten.