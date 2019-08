Inmitten politischer Spannungen wegen reicher Erdgasvorkommen rund um Zypern hat ein drittes türkisches Forschungsschiff im Mittelmeer die Arbeit aufgenommen.

Die "Yavuz" bohre bereits in 710 Metern Tiefe, berichteten die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und der Sender CNN Türk. Das Schiff soll türkischen Angaben zufolge drei Monate lang nach Erdgas suchen - ohne Genehmigung der Regierung in Nikosia, dafür begleitet von türkischen Kriegsschiffen. Die EU-Außenminister hatten Mitte Juli Strafmaßnahmen gegen die Türkei beschlossen. Ankara argumentiert, die Gewässer, in denen man aktiv sei, gehörten zu ihrem sogenannten Festlandsockel. Neben der "Yavuz" befinden sich zwei andere türkische Forschungsschiffe vor Zypern.