Auf der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein türkischer Journalist wurde abgeführt. Erdogans quittierte die Maßnahme mit einem Schmunzeln.

Auf dem T-Shirt des Mannes war eine Forderung nach Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei aufgedruckt. Er lebt seit Jahren in Hamburg und war als Fotograf akkreditiert. Merkel ließ keine Regung erkennen, als der Reporter abgeführt wurde. Wer die Maßnahme veranlasste, wurde zunächst nicht bekannt.



Ein weiterer regimekritischer Journalist hatte von vornherein auf seine Teilnahme an der Pressekonferenz verzichtet. Can Dündar reagierte damit auf Drohungen aus Ankara, Erdogan werde die Pressekonferenz mit Merkel absagen, sollte Dündar sich im Saal befinden. Er wolle keinen Boykott der Pressekonferenz durch Erdogan provozieren, teilte der frühere Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" über Twitter mit. Seine Fragen zu inhaftierten türkischen Journalisten wurden seinen Angaben zufolge stellvertretend von einem deutschen Journalisten gestellt.



Erdogan bestätigte, dass die Türkei Dündars Auslieferung erwirken möchte. Dündar habe Staatsgeheimnisse öffentlich gemacht und sei dafür zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der Journalist lebt seit 2016 in Deutschland im Exil. Er hatte einen Artikel über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes nach Syrien veröffentlicht.



Merkel verwies bei der Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf die anhaltenden Differenzen in den deutsch-türkischen Beziehungen. Es gebe nach wie vor unterschiedliche Auffassungen etwa in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit. Zudem müssten die Fälle der in der Türkei inhaftierten Deutschen schnell gelöst werden. Gleichzeitig betonte Merkel das gemeinsame Interesse an guten Beziehungen zwischen Berlin und Ankara. In diesem Sinne habe man auch über eine verstärkte Kooperation im Bereich der Wirtschaft, Terrorbekämpfung sowie über die hierzulande lebenden Menschen türkischer Herkunft gesprochen.



Erdogan forderte die Auslieferung von Anhängern der Gülen-Bewegung, die er für den Putschversuch 2016 gegen ihn verantwortlich macht. Er erwarte, dass diese ähnlich wie die PKK bald als Terrororganisation eingetuft werde. Merkel wies die Forderung zurück. Man brauche mehr Informationen, um die Gülen-Bewegung der PKK gleichzustellen, auf diesem Stand sei man derzeit nicht.