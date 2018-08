Die Bundesregierung wird nach Darstellung von Außenminister Maas beim geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin auch Konflikt-Themen ansprechen.

Nach wie vor gebe es deutsche Staatsbürger, die in der Türkei im Gefängnis säßen, sagte der SPD-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Das sei überhaupt nicht nachzuvollziehen. Zur Sprache kommen sollen laut Maas auch die militärischen Aktivitäten in und um Afrin im Nordwesten Syriens. Angesichts der drei Millionen türkischstämmigen Bürger im Land sei aber auch klar, dass Berlin an einer Normalisierung des wechselseitigen Verhältnisses gelegen sei. - Erdogan wird voraussichtlich im Herbst auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier zu einem Besuch nach Deutschland kommen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.