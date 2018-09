Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hält Forderungen nach einer Beobachtung des Islamverbandes DITIB für verfrüht. Die öffentliche Debatte habe sich da ein bisschen verselbstständigt, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Ob solche Maßnahmen stattfinden werden, sei nicht ausgemacht.

Dafür gebe es hohe rechtliche Hürden. - Der Verfassungsschutz will laut Medienberichten die Beobachtung der DITIB-Spitze in Köln prüfen. Sie gilt als verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Erdogan. Zudem steht der Verband wegen umstrittener Predigten und angeblicher Spionage durch Imame in der Kritik.



Bundestagsvizepräsidenten Roth (Grüne) sprach sich in der "Saarbrücker Zeitung" von Samstag für einen härteren Umgang mit Ditib aus. Zwar könne man Erdogan nicht verbieten, in Köln eine Moschee des Verbands zu eröffnen. Aber es zeige, wie eng Ditib und die Regierung in Ankara verbunden seien, sagte Roth. Sie finde es richtig, dass der Verfassungsschutz eine Beobachtung von Ditib prüfe. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet forderte die Ditib in einem Interview in der Samstagsausgabe der "taz" auf, sich wieder auf die theologische Arbeit zu konzentrieren und keine Politik zu machen.



Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern die Zentralmoschee der Ditib in Köln eröffnet. Er sagte, die türkische Gemeinde zeige mit dem Bau, dass sie zu Deutschland gehöre. Zudem kritisierte er, in der deutschen Gesellschaft gebe es Rassismus, wie der Fall des Fußballers Özil zeige. Deutsche Spitzenpolitiker und Lokalpolitiker waren der Veranstaltung ferngeblieben.