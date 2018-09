Der regimekritische türkische Journalist Dündar hatte auf die Teilnahme an der Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan verzichtet.

Er wolle keinen Boykott der Pressekonferenz durch Erdogan provozieren, teilte der frühere Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" über Twitter mit. Seine Fragen zu inhaftierten türkischen Journalisten wurden seinen Angaben zufolge stellvertretend von einem deutschen Journalisten gestellt.



Wie Erdogan bestätigte, will die Türkei Dündars Auslieferung erwirken. Dieser habe Staatsgeheimnisse öffentlich gemacht und sei dafür zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Dündar lebt seit 2016 in Deutschland im Exil.



Bei der Pressekonferenz kam es außerdem zu einem Zwischenfall. Ein türkischer Journalist wurde vor laufenden Kameras abgeführt. Er trug ein T-Shirt, auf dem er Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei forderte.