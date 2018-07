Das CDU-Vorstandsmitglied Güler hat sich dafür ausgesprochen, bei einem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland Kritik offen anzusprechen.

Sie sagte im Deutschlandfunk, das gelte insbesondere für das Thema Menschenrechte und für die vielen inhaftierten Journalisten in der Türkei. Auch sollte sich Erdogan für seine verbalen Entgleisungen der letzten Monate gegenüber Deutschland entschuldigen. Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration betonte zugleich, es wäre falsch, die diplomatischen Beziehungen zur Türkei abreißen zu lassen. Als Nato-Partner und in der Frage der Flüchtlinge sei die Zusammenarbeit mit dem Land weiterhin wichtig, so Güler.



Die Bundesregierung hatte gestern ihre Offenheit für Gespräche betont. Zuvor hatten die Grünen erklärt, man dürfe Erdogan nicht den üblichen Staatsempfang bereiten. Erdogan wird vermutlich im September nach Deutschland reisen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.