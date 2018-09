Erdogan-Besuch in Deutschland

Journalistenverbände und Amnesty International haben zu Protesten gegen den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland aufgerufen.

Der Deutsche Journalisten-Verband sowie die Menschenrechtsorganisation kündigten eine gemeinsame Kundgebung vor dem Berliner Hauptbahnhof für den 28. September an. Der DJV-Vorsitzende Überall sagte, es sei eine Ohrfeige für die in der Türkei verfolgten Journalisten, dass Erdogan mit militärischen Ehren empfangen werde. Damit sende die Bundesregierung das Signal, dass die Abschaffung der Pressefreiheit eine innertürkische Angelegenheit sei. Amnesty verwies darauf, dass sich die Lage für unabhängige Journalisten in der Türkei nicht verbessert habe. Auch Oppositionspolitiker hatten kritisiert, dass Erdogan mit militärischen Ehren empfangen wird und einen Arbeitsbesuch als ausreichend bezeichnet.