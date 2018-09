Unionsfraktionschef Kauder will den türkischen Präsidenten Erdogan bei seinem Deutschlandbesuch auch auf die Religionsfreiheit in der Türkei ansprechen.

Man wolle ihn an die Freiheit der Christen in seinem Land erinnern, sagte Kauder der "Passauer Neuen Presse". Erdogan wird am kommenden Samstag in Köln die Zentralmoschee des Islamverbandes Ditib eröffnen.



Heute wollen in mehreren deutschen Städten Gegner der Erdogan-Politik auf die Straße gehen. Demonstrationen sind in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Stuttgart und Bielefeld angemeldet.



Unterdessen sagten mehrere Bundestagsabgeordnete ihre Teilnahme am Staatsbankett für Erdogan aus Protest gegen dessen Politik ab, darunter der FDP-Politiker Djir-Sarai und die Linken-Abgeordnete Dagdelen.