Bundeskanzlerin Merkel wird nicht an dem Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Erdogan im Berliner Schloss Bellevue teilnehmen.

Das erklärte das Bundespresseamt am Nachmittag. Das Bankett findet am Freitagabend auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier statt. Aus Protest gegen die Politik von Erdogan hatten bereits mehrere Oppositionspolitiker ihre Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt.



Der türkische Präsident ist von Donnerstag bis Samstag in Deutschland. Nach Angaben aus Ankara will Erdogan auch mit führenden Vertretern der deutschen Wirtschaft zusammenkommen. Die Bundesrepublik ist für die Türkei der wichtigste Handelspartner.