Der Grünen-Politiker Özdemir will am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Erdogan teilnehmen.

Der frühere Parteichef sagte dem "Tagesspiegel", er wolle, dass Erdogan ihn sehen und - so wörtlich - "aushalten" müsse. Zuvor hatten unter anderem Spitzenpolitiker von FDP, AfD und den Grünen ihre Teilnahme an dem Bankett abgesagt. Özdemir warf dem türkischen Staatschef eine autoritäre Politik vor und warnte vor einer Charmeoffensive, die rein wirtschaftliches Kalkül sei. Damit bezog er sich auf Äußerungen Erdogans, wonach dieser für einen Neustart der Beziehungen zu Deutschland werben wolle. Das sei das wichtigste Ziel seines Besuchs, sagte er in Istanbul.



Erdogan kommt vom 27. bis 29. September zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Dazu gehört neben einem Bankett bei Bundespräsident Steinmeier ein Empfang mit militärischen Ehren.