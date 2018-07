Was unter anderen Umständen eine Selbstverständlichkeit wäre, wird in diesen Tagen gleich heiß diskutiert: Der Bundespräsident hat den türkischen Präsidenten zum Staatsbesuch eingeladen. Natürlich geht es derzeit um die Einmischung des türkischen Präsidenten in die Debatte um den nunmehr-Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Aber auch um die zahlreichen weiteren Schwierigkeiten im deutsch-türkischen Verhältnis der vergangenen Jahre: die nach wie vor aus deutscher Sicht kaum zu akzeptierenden Zustände in der Republik Türkei, die außenpolitischen Abenteuer Erdogans in Syrien.

Erdogan der Taktiker

Viel entscheidender als das "Ob" ist das "Wie". Der türkische Präsident hat handfeste Interessen in Deutschland, allen voran wirtschaftliche, aber auch politische. Andersherum haben auch die Deutschen klare Interessen in der Türkei - wirtschaftliche, geostrategische, politische und in Millionen Fällen ganz persönliche. Erdogan, der immer darauf erpicht ist, zu zeigen, dass er kein kleines Anhängsel Europas und des Westens sei, müssen Wege aufgezeigt werden, wie die Türkei gesichtswahrend von einigen Irrwegen abkehrt. Der türkische Präsident ist kein irrationaler Dummkopf, er weiß genau um die Schwierigkeiten, in denen sein Land steckt, er weiß genau, dass sein Ziel, die Türkei strategisch unabhängiger zu positionieren, weder im Westen noch im Osten, noch in der regionalen Nachbarschaft für große Freudensprünge gesorgt hat.

Sollten sich zu diesen Fragen stille Vereinbarungen ergeben, wäre damit den Menschen in der Region vermutlich mehr geholfen als mit symbolisch lautstarkem Ausschimpfen ob der Menschenrechtslage.

Aufgaben für Bundespräsident Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier musste, als er noch vor der Präsidentenwahl im Juni seine Einladung an den künftigen Amtsinhaber aussprach, damit rechnen, dass er Recep Tayyip Erdogan empfangen würde. Und der frühere Außenminister Steinmeier wusste natürlich, dass dies kein einfacher, kein unumstrittener Besuch werden könnte. Was aber noch vollkommen fehlt, ist ein Plan, den Besuch angemessen einzurahmen. Denn der Mann, der nach Deutschland kommt, ist der unter schwierigen Verhältnissen gewählte Präsident der Republik Türkei. Er ist nicht der Präsident aller Türkeistämmigen, und erst recht nicht Präsident der aus der Türkei Geflohenen. Wer eben keine Bühne für Erdogan bieten will, muss sich um seine eigenen Mitbürger kümmern und sich für sie interessieren. Eine Aufgabe, die sich nicht darin erschöpft, Ilkay Gündogan und Mesut Özil empfangen zu haben. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, er sollte, und das möglichst vor dem Besuch Erdogans, zeigen, dass er Bundespräsident aller Deutschen ist – egal, wo ihre Vorfahren einst gewohnt haben mögen. Dann empfängt sich auch der türkische Präsident viel leichteren Herzens.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.