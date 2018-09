Der Grünen-Politiker Özdemir hat nach dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan eine kritische Bilanz gezogen.

Deutschland und die Türkei seien von Normalität genauso weit entfernt wie vor dem Besuch, sagte Özdemir den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Erdogan mache keine Anstalten, Schritte in Richtung Meinungsfreieheit zu gehen. Darüber hinaus betreibe der türkische Staatspräsident - Zitat - eine Gleichschaltung von Moscheen in Deutschland.



Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, sprach nach der Eröffnung der Ditib-Moschee in Köln von einem Scherbenhaufen im deutsch-türkischen Verhältnis. Beide Seiten hätten die Chance zu einem gemeinsamen, versöhnlichen Auftritt verpasst. Darüber hinaus habe der Moscheeverband Ditib durch den weitgehenden Ausschluss der Öffentlichkeit Vorbehalte bestärkt.