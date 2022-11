Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Luftangriffe der vergangenen Tage seien nur der Anfang, sagte er vor Abgeordneten der Regierungspartei AKP in Ankara. Die Türkei hat kurdische Gruppen auch in Syrien für den tödlichen Anschlag am 13. November in Istanbul verantwortlich gemacht und Vergeltung angedroht. Die kurdischen Gruppen weisen jede Verantwortung für den Anschlag zurück.

Das türkische Militär hat seit 2016 mehrere Bodenoffensiven im syrischen Grenzgebiet durchgeführt und kontrolliert bereits Teile Nordsyriens.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.