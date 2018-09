Nach der Einweihung der Ditib-Zentralmoschee in Köln hat der türkische Staatspräsident Erdogan seinen dreitägigen Deutschland-Besuch beendet und ist in die Türkei zurückgekehrt.

In seiner Rede zur offiziellen Eröffnung der Moschee erklärte Erdogan, dies sei ein historischer Moment. Die türkische Gemeinde zeige mit diesem Bau, dass sie zu Deutschland dazugehöre. Er warb zugleich für die doppelte Staatsbürgerschaft. Darüberhinaus kritisierte er, in der deutschen Gesellschaft gebe es Rassismus, wie der Fall des ehemaligen Fußballnationalspielers Özil gezeigt habe. Während seines Aufenthalts in Köln demonstrierten Menschen sowohl für als auch gegen den türkischen Präsidenten. Zu Zwischenfällen kam es nicht. Die Polizei hatte umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.



Erdogan zog insgesamt eine positive Bilanz seines Staatsbesuchs. Dadurch sei die deutsch-türkische Freundschaft vertieft worden. Mit Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier habe er wichtige Themen ehrlich angesprochen. Merkel verwies darauf, dass es noch immer tiefgreifende Differenzen zwischen Deutschland und der Türkei bei den Themen Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit gebe.