NATO-Beitritt

Der türkische Präsident Erdogan. (AP/dpa/Burhan Ozbilici)

Bei einem Auftritt vor Jugendlichen sagte er, dass Schweden - so wörtlich - schockiert sein werde, wenn die Türkei Finnland eine andere Antwort gebe als Schweden. Beide Länder hatten angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine gemeinsam den Beitritt zur NATO beantragt. Alle Mitgliedsstaaten müssen dem zustimmen. Das Votum Ungarns und der Türkei steht noch aus.

Mehrere anti-türkische Protestaktionen in Schweden - unter anderem von Rechtsextremisten und von pro-kurdischen Aktivisten - hatten zuletzt jedoch für zusätzliche Verstimmung in der Türkei gesorgt. Die Regierung in Ankara verlangt von Schweden die Auslieferung von mehr als 100 geflüchteten Kurden, die sie als "Terroristen" betrachtet.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.