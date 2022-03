Ukraine-Krieg Erdogan fordert Fortschritte bei Verhandlungen

Der türkische Präsident Erdogan hat Vertreter der Ukraine und Russlands vor den neuen Gesprächen in Istanbul zu Fortschritten aufgefordert. Erdogan sagte zur Begrüßung der Delegationen, es liege an beiden Seiten, diese Tragödie zu beenden. Nun sei es an der Zeit für konkrete Ergebnisse. Diese könnten den Weg ebnen für ein direktes Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit dem russischen Staatschef Putin.

29.03.2022