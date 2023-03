Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Besuch im Katastrophengebiet wenige Tagen nach dem Beben. (Turkish Presidency APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Das türkische Volk werde am 14. Mai tun, was nötig sei, erklärte Erdogan. Nach den schweren Erdstößen Anfang Februar mit mehr als 50.000 Toten in der Südtürkei und angrenzenden syrischen Gebieten war bezweifelt worden, ob der Wahltermin zu halten sei. Aus den Erdbebengebieten gab es Kritik am Krisenmanagement der Regierung.

