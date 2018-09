Seit dem Besuch von Erich Honecker in Bonn hat es keinen so ambivalenten Empfang eines ausländischen Staatsoberhaupts in Deutschland gegeben wie den von Recep Tayyip Erdogan heute in Berlin: Als Frank Walter Steinmeier seinen Gast vor Schloss Bellevue begrüßte, schaute er in etwa so grimmig drein wie einst Helmut Kohl, als er 1987 den Staatsratsvorsitzenden der DDR vor dem Bonner Kanzleramt mit militärischen Ehren begrüßte. Damals wie heute folgten den förmlichen Ehrerbietungen offene Worte, mit denen die Differenzen zwischen Gast und Gastgebern markiert wurden.

Dass der Staatsbesuch Erdogans heute auch in der Öffentlichkeit so starke Emotionen weckt, liegt daran, dass Deutschland und die Türkei in besonderer Weise verbunden sind. Niemand diskutierte vor einem Jahr darüber, ob man das Staatsbankett für den chinesischen Präsidenten Xi Jingping boykottieren solle, obwohl Bürgerrechtler, Journalisten und Dissidenten in China mindestens ebenso brutal verfolgt werden wie in der Türkei. Die Türkei aber ist uns näher. Es ist nicht einfach irgendein anderes Land, das Deutschland durch Wirtschaftsbeziehungen und geostrategische Interessen verbunden ist. Die Verbindung ist menschlicher. Millionen Türken leben in Deutschland, Hundertausende wurden seit Anfang der Sechzigerjahre durch Anwerbeabkommen eingeladen, um den deutschen Wirtschaftsaufschwung anzukurbeln. Für die meisten ihrer Nachfahren ist die Türkei immer noch Heimat, auch wenn sie in Essen, Stuttgart oder Nürnberg geboren wurden, sich dort zuhause und zugehörig fühlen. Für viele ist Erdogan auch ihr Präsident. Zugleich fühlen sie sich als Mitbürger in Deutschland. Eine so enge und komplexe Verschränkung von Identitäten, staatsbürgerlichen Selbstverständnissen und kulturellen Prägungen gibt es in keinem anderen zwischenstaatlichen Verhältnis. Aber auch hier könnte der Blick auf die deutsch-deutsche Geschichte inzwischen gelehrt haben, dass sich Fragen nationaler Identitäten und Zugehörigkeiten nicht so einfach beantworten lassen, wie es oft scheint oder erscheinen soll.

So wie Honecker vor 31 Jahren kommt Erdogan nicht als irgendein anderer aus der Ferne zu uns. Er repräsentiert etwas – nicht einfach einen Staat – das in vielfältiger Weise auch Teil von Deutschland ist. Er ist ein Autokrat. Und zugleich steht er für etwas – für Menschen und ihre Herkunft, Traditionen und Weltanschauungen – die Teil Deutschlands ist. Sich damit auch im Widerspruch auseinandersetzen, ist nicht allein eine Sache der Politik. Das geht die Gesellschaft in ihrer Breite an. Deshalb ist es richtig, die Begegnung und Konfrontation mit diesem Präsidenten nicht nur einer Regierung zu überlassen. Das Staatsbankett beim Bundespräsidenten konfrontiert auch ihn heute mit der Gesellschaft Deutschlands in ihrer Breite und Vielfalt. Er muss das ertragen, so wie Honecker das 1987 zu ertragen versuchte. Zwei Jahre später war dessen Schicksal besiegelt. Eine weltoffene, liberale und souveräne Gesellschaft aber hält solche Begegnungen aus.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.