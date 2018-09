Ein Eklat beim Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan scheint abgewendet: Der türkische Regimekritiker Can Dündar verzichtet auf eine Teilnahme an der Pressekonferenz der beiden Politiker. Erdogan hatte laut Medienberichten damit gedroht, die Veranstaltung abzusagen.

Dündar lebt seit zwei Jahren in Deutschland im Exil. Der Journalist wurde in der Türkei zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er einen Artikel über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes nach Syrien veröffentlicht hatte. Im Vorfeld des Erdogan-Besuchs hatte er angekündigt, den türkischen Präsidenten mit Fragen zu inhaftierten Kollegen in der Türkei zu konfrontieren. Erdogan soll damit gedroht haben, die Pressekonferenz mit Merkel abzusagen, sollte Dündar anwesend sein.



Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll die türkische Regierung von Deutschland verlangt haben, Dündar festzunehmen und auszuliefern. Die Verbalnote habe das Auswärtige Amt Anfang der Woche erreicht, vier Tage vor dem Besuch von Erdogan in Berlin. Dündar werde Spionage, Geheimnisverrat und Propaganda zur Last gelegt.



Die türkische Zeitung "Yeni Asir" berichtet ihrerseits von einer "Terrorliste" mit Namen von insgesamt 69 Personen, um deren Auslieferung die Türkei Deutschland gebeten habe. Darunter sei auch Adil Öksüz - ein bekannter Akademiker, den die türkische Justiz für einen engen Vertrauten des islamistischen Predigers Gülen hält. Gülen wird für den Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 verantwortlich gemacht.