Der Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Köln ist kurz vorher noch einmal komplett umgekrempelt worden: Zum einen wehren sich die Eigentümer eines Schlosses bei Köln gegen einen Termin mit Erdogan. Zum anderen wird auch das Programm zur Eröffnung der Moschee nicht wie geplant ablaufen.

Auf dem Schloss Wahn in der Nähe des Flughafens Köln/Bonn sollte eigentlich am Samstag ein Gespräch zwischen Erdogan und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet stattfinden. Doch die Eigentümer wollen das mit aller Macht stoppen. Sie haben bereits beim Landgericht Köln eine Einstweilige Verfügung erwirkt. Demnach darf das Schloss nicht als Ort genutzt werden.



In einer Erklärung der Eigentümer heißt es: "Aus politischer Überzeugung lehnen wir einen Empfang des türkischen Staatspräsidenten ab." Die geplante Nutzung widerspreche dem vereinbarten Nutzungszweck für das Schloss. Das Anwesen ist seit mehr als 60 Jahren an die Universität Köln vermietet - um die Theaterwissenschaftliche Sammlung unterzubringen, ebenso wie das Institut für Theaterwissenschaft. Laut der Stellungnahme erfuhr die Familie erst am Donnerstag in den Nachrichten von dem geplanten Empfang.



Erdogan kommmt am Samstag aber vor allem nach Köln, um die Ditib-Großmoschee zu eröffnen. Doch auch hier hakt es: Die geplante Außenveranstaltung darf nach dem Willen der Stadt Köln nicht stattfinden. Wie Oberbürgermeisterin Reker mitteilte, habe die Ditib in der Kürze der Zeit kein ausreichendes Sicherheitskonzept vorgelegt. Man habe bis zur letzten Minute versucht, eine tragbare Lösung zu finden. Eine Eröffnungszeremonie mit Erdogan könne zwar stattfinden - aber nur mit geladenen Gästen.



Die Polizei hatte erklärt, aus Sicherheitsgründen maximal 5.000 Menschen an die Moschee heranzulassen. Die Ditib rechnete aber mit fünfmal so vielen Besuchern - also mit 25.000 Menschen. Daher verlangte die Stadt von der Organisation ein Sicherheitskonzept.



In Berlin demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen Erdogan. Der Protest stand unter dem Motto "Erdogan not welcome". Auf Transparenten hieß es unter anderem "Keine Waffen für Erdogan". Angemeldet waren 10.000 Teilnehmer, die Polizei sprach von einem "mittleren vierstelligen Bereich". Nach Angaben der Veranstalter kamen 8.000 Menschen.



Der Besuch des türkischen Präsidenten wird von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Mehr als 4.000 Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz. Am Berliner Hotel Adlon, wo Erdogan wohnt, gilt die höchste Sicherheitsstufe. In der Hauptstadt wurden Busse umgeleitet und zahlreiche Straßen gesperrt, etwa im Regierungsviertel, aber auch rund um das Schloss Bellevue. Dort findet heute Abend ein Staatsbankett für Erdogan statt.