Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat bei seinem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan nach eigenen Angaben die Rechtsstaatlichkeit angemahnt.

Er habe unter anderem seine Sorge bezüglich der Verhaftungswellen in der Türkei geäußert, die auch Deutsche trafen. Erdogan habe dagegen die Unabhängigkeit der türkischen Justiz betont. Laschet verteidigte seine Entscheidung, nicht an der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee in Köln teilzunehmen. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Erdogan wäre aus der Veranstaltung eine sehr politische Angelegenheit geworden, erklärte der Vize-Vorsitzende der CDU.



Der türkische Präsident weiht im Laufe des Nachmittags unter hohen Sicherheitsvorkehrungen die Moschee ein. Eine Außenveranstaltung vor dem Gebäude war untersagt worden. An den Demonstrationen gegen Erdogans Besuch in Köln nahmen weniger Menschen teil als erwartet.