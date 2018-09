Mit gut anderthalb Stunden Verspätung begann diese Eröffnungszeremonie zwar, doch angesichts der fast zehn Jahre, die seit Baubeginn verstrichen sind, dürfte das nicht stärker ins Gewicht fallen – anders als die letzten Tage und Wochen, in denen wohl viel kaputt gegangen ist.

Denn diese Moschee in Köln-Ehrenfeld ist mehr als nur ein Gebäude: 35 Meter hoch ist die Kuppel, daneben ragen zwei 55 Meter hohe Minarette in die Luft. Mit 1.200 Plätzen ist es die wohl größte Moschee Europas – außerhalb der Türkei. Und somit ein Symbol – für viele Seiten.

Ein Zeichen des Ankommens?

Ein Zeichen des Ankommens, der Integration, sahen einige Vertreterinnen und Vertreter darin. Neben dem Kölner Dom, dem Wahrzeichen dieser katholisch geprägten Stadt, gebe es nun auch ein architektonisch imposantes Gebäude für die vielen muslimischen, in dem Fall eher türkisch-stämmigen, Menschen, die nun auch schon – teilweise seit mehreren Jahrzehnten – in der Stadt leben. Und auch der türkische Staatspräsident Recep Tayip Erdogan betonte in seiner knapp 40-minütigen Rede, dass die Gemeinde damit nun angekommen sei in Köln.

Doch ist das wirklich so?

Nach anfänglicher Skepsis – fast 60 Prozent der Kölner lehnten einst in einer Umfrage den Bau der Moschee in dieser Größe ab – fand der repräsentative Bau in den letzten Jahren zwar durchaus Anhänger in der Stadtgesellschaft, doch auch die Zahl der Kritiker blieb groß. Auch für sie ist diese Moschee ein Symbol.

Toleranz funktioniert derzeit nur einseitig

In Köln erzählt man sich in dem Kontext immer die Geschichte des mittlerweile verstorbenen und wahrlich nicht geliebten Erzbischofes von Köln, Rainer Kardinal Meisner, der einst forderte: Wenn in Köln eine Moschee gebaut werden kann, dann müsse er auch in Istanbul eine Kirche errichten dürfen. Dies war zugespitzt formuliert, aber Meisners Worte – oder Warnungen – klingen heute aktueller denn je: Unsere Gottesdienste sind alle öffentlich, und bei uns hat jeder Zutritt und Einblick, hatte er gesagt, das muss auch hier so sein.

Mit dem heutigen Tag, dem Blick auf die geschlossene Festgesellschaft in der Moschee, lässt sich nun sagen: Das ist nicht so. Und somit ist die Geschichte der Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld auch eine Geschichte der Entfremdung, vielleicht sogar die eines großen Missverständnis, wenn nicht sogar einer Täuschung.

Ein türkischer Staatsakt - auf deutschem Boden

Denn spätestens mit der Eröffnung durch den türkischen Präsidenten, nicht – wie einst avisiert – durch den Bundespräsidenten, ist klar, wem im Zweifelsfall die Loyalität gilt. Zu eindeutig war und ist das Bekenntnis der Ditib zum türkischen Staat und eben dessen Präsident Erdogan, zu deutlich lässt sich an der Vorbereitung, am Auftreten, aber auch an dem Ablauf dieses Tages studieren, für wen man im Zweifel ist – und wie man die in Deutschland stehenden Standards des Zusammenlebens ignoriert – trotz der Dankesworte, die es auch gab, beispielweise in Richtung der Vertreter der Stadt.

Gerade in einer solchen aufgeheizten, hoch-emotionalen Situation wie bei diesem Staatsbesuch und dieser Eröffnung, sollten die Worte erst recht ordentlich und behutsam gewählt werden. Doch: Auch und gerade in einer solchen Situation ist es unerlässlich, die Dinge auf den Punkt zu bringen, sie klar zu benennen. Und das heißt, bezogen auf diese feierliche Eröffnung der Ditib-Groß-Moschee in Köln: Gefühlt war das heute ein türkischer Staatsakt – auf deutschem Boden.

Es bleibt nur der Dialog

In der großen, eher abstrakten Welt des deutsch-türkischen Verhältnisses mag dieser Staatsbesuch, diese Annäherung auf diplomatischen Parkett etwas gebracht haben, wie es auch der türkische Präsident Erdogan betonte. Getreu dem Motto: Reden hilft immer. Auf der kleinen, konkreten Ebene, jener, die man als Alltag des Zusammenlebens bezeichnen könnte, haben dagegen diese Stippvisite und diese Eröffnung alles eingerissen, was in den letzten Jahren mühsam aufgebaut wurde.

Auch dafür steht nun diese Großmoschee in Köln-Ehrenfeld. Sie ist, vorerst zumindest, somit zu einem Symbol für einen gescheiterten Dialog geworden – und ein Mahnmal dafür, dass sich das ändern muss.

Moritz Küpper (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.