Der türkische Präsident Erdogan hat die Zentralmoschee in Köln als Symbol für die Zugehörigkeit der in Deutschland lebenden Türken zur deutschen Gesellschaft bezeichnet. In seiner Rede zur Eröffnung der Moschee des Islamverbands Ditib warb Erdogan für die doppelte Staatsbürgerschaft. Zugleich kritisierte er, in der deutschen Gesellschaft gebe es Rassismus - das habe der Fall des ehemaligen Fußballnationalspielers Özil gezeigt.

"Unser in Deutschland geborener und aufgewachsener Mesut Özil und unser Ilkay (Gündogan). Sie haben sie aus dieser Gesellschaft ausgegrenzt, weil sie sich mit mir in England fotografieren ließen. Ehrlich gesagt konnte ich es als ihr Präsident nicht verdauen, dass unsere zwei jungen Männer, die bis in die deutsche Nationalmannschaft aufgestiegen sind, ausgegrenzt wurden", sagte Erdogan. Er forderte, dass Muslime in Deutschland nicht zur Zielscheibe gemacht werden dürften: "Wir sagen, dieser Rassismus muss endlich aufhören." Der Politiker erwähnte auch, dass Özil von manchen Menschen in Deutschland unterstützt worden sei, aber er hätte sich eine "gemeinsame Haltung" gewünscht. Özil und Gündogan hatten Erdogan bei dem Treffen im Mai in London als "ihren Präsidenten" bezeichnet und mit dieser Formulierung Kritik hervorgerufen. Erdogan griff diese Bezeichnung nun selbst wieder auf.



Der türkische Präsident betonte weiter, die Zentralmoschee gehöre der Stadt Köln. Auch Nichtmuslime müssten sie ohne Scheu betreten können. An der Eröffnung hatte kein deutscher Politiker teilgenommen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hatte seine Absage damit begründet, dass bei einem gemeinsamen Auftritt mit Erdogan aus der Veranstaltung eine sehr politische Angelegenheit geworden wäre. Laschet traf das Staatsoberhaupt am Köln/Bonner Flughaben. Während seines Aufenthalts in Köln demonstrierten Menschen sowohl für als auch gegen Erdogan. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zu Zwischenfällen kam es bislang nicht.



Erdogan zog insgesamt eine positive Bilanz seines dreitägigen Staatsbesuchs. Mit Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier habe er wichtige Themen ehrlich besprochen. Gestern Abend hatte Erdogan beim Staatsbankett in Berlin Steinmeiers Kritik an der Menschenrechtslage in der Türkei zurückgewiesen. Im Gegenzug warf er Deutschland erneut vor, Terroristen zu unterstützen.