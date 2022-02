Erdogan kritisiert Anerkennung von Separatisten-Gebieten durch Moskau. (Ebrahim Noroozi/AP/dpa)

Er forderte Moskau auf, das Völkerrecht einzuhalten. Während einer Reise im Senegal sagte er der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, man fordere die betroffenen Parteien auf, mit gesundem Menschenverstand zu handeln. Erdogan hatte mehrfach seine Vermittlung in dem Konflikt angeboten. Trotz unterschiedlicher Position, unter anderem Syrien betreffend, stärkten Ankara und Moskau zuletzt ihre Handels- und Verteidigungsbeziehungen. Der Kauf des russischen Flugabwehrraketensystems S-400 durch die Türkei sorgte für Unmut bei den Nato-Partnern. Ankara wiederum geriet in einen Streit mit Moskau, als es militärische Drohnen an die Ukraine verkaufte.

