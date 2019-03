Eine Woche nach dem tödlichen Anschlag auf Muslime in Christchurch mahnen islamische Staaten Konsequenzen an. Es müsse weltweit konkrete Maßnahmen gegen Islamfeindlichkeit geben, heißt es in der Abschlusserklärung eines Treffens der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul.

Die Attacke in Neuseeland sei eine der brutalen, unmenschlichen und furchtbaren Folgen des Islamhasses. Der türkische Präsident Erdogan sagte, dieser müsse so bekämpft werden wie der Antisemitismus nach dem Holocaust.



An dem Treffen nahm auch der neuseeländische Vize-Regierungschef Peters teil. Er betonte, Muslime sollten sich künftig in seinem Land wieder sicher fühlen. In Christchurch hatte ein Rechtsextremist während des Freitagsgebets in zwei Moscheen 50 Menschen ermordet.