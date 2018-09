Der türkische Staatspräsident Erdogan plädiert für einen Neustart der politischen Beziehungen zu Deutschland.

Dies werde das wichtigste Ziel seines Besuchs in der Bundesrepublik sein, sagte Erdogan in Istanbul. Er wolle die Spannungen der vergangenen Jahre hinter sich lassen. Zudem strebe er engere wirtschaftliche Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen an. Zugleich machte Erdogan deutlich, er erwarte von Deutschland einen entschlosseneren Kampf gegen Aktivitäten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Gülen-Bewegung.



Erdogan reist am nächsten Donnerstag nach Deutschland. Das deutsch-türkische Verhältnis ist unter anderem wegen der Verhaftung deutscher Staatsbürger in der Türkei belastet.