Plakate für die Wahl in der Türkei: Der (noch) amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan wird herausgefordert von Kemal Kilicdaroglu. Die heutige Stichwahl entscheidet. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tolga Ildun)

Ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP sagte dem Sender Halk TV, er und Wahlhelfer seien von einer Gruppe angegriffen worden, nachdem sie Unregelmäßigkeiten beanstandet hätten. Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Dorf im Südosten des Landes. Auch in Istanbul gab es Medienberichten zufolge mehrere Vorfälle. So sollen Anwälte nicht in die Wahllokale gelassen worden sein.

Als Favorit bei der Stichwahl in der Türkei gilt Amtsinhaber Erdogan. Der 69-Jährige hatte in der ersten Runde vor zwei Wochen zwar die meisten Stimmen erhalten, verpasste die nötige absolute Mehrheit aber knapp. Er tritt nun gegen den 74-jährigen Oppositionsführer Kilicdaroglu an. Erdogan steht für eine Allianz aus Nationalisten, Islamisten und Konservativen. Kilicdaroglu kandidiert für ein Bündnis aus sechs Parteien. Eines seiner zentralen Wahlversprechen ist, das Land zu demokratisieren. Stimmberechtigt sind rund 61 Millionen Menschen.

In der ersten Runde vor zwei Wochen fiel die Beteiligung mit rund 87 Prozent bereits hoch aus. Internationale Wahlbeobachter kritisierten allerdings, der Wahlkampf sei unfair. Die Abstimmung wird von Vertretern der OSZE und des Europarats verfolgt.

