In den 1990er Jahren war Erdogan selbst Bürgermeister von Istanbul. (dpa / picture alliance / Khaled Eladawy)

Der 47-Jährige werde die regierende AKP bei den Kommunalwahlen am 31. März vertreten, kündigte Erdogan bei einem Parteitag in Istanbul an. Erdogans AKP hatte dort 2019 eine Niederlage erlitten, als sie nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht der Opposition unterlag. Die CHP stellt derzeit nicht nur den Bürgermeister von Istanbul, sondern auch den der Hauptstadt Ankara. Zudem blieb die Opposition in Izmir an der Macht.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.