NATO-Beitritt

Die Türkei warnt vor einer Wiederholung der Aktion mit der aufgehängten Erdogan-Puppe in Stockholm.

Der Sprecher des türkischen Präsidenten, Kalin, sagte, das werde den Prozess des schwedischen Beitritts in die NATO verlangsamen. Zudem schade eine solche Aktion dem Bild Schwedens in der Öffentlichkeit. Zugleich betonte Kalin, man glaube an den Beitrittsprozess und wolle Fortschritte erzielen. Die Türkei blockiert die Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis.

Unbekannte hatten Mitte der Woche vor dem Rathaus in Stockholm eine Puppe, die wie der türkische Präsident Erdogan aussieht, kopfüber an den Füßen aufgehängt. Medienberichten zufolge könnte es eine pro-kurdische Protestaktion gewesen sein.

