Erdbeben in Türkei und Syrien

Männer der Rettungsorganisation Weißhelme fräsen ein Loch in das Dach eines zerstörten Hauses in Jandaris bei Aleppo. (AFP / MOHAMMED AL-RIFAI)

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, kamen in der Türkei laut Katastrophenschutzbehörde mindestens 4.500 Menschen ums Leben. In Syrien starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mehr als 1.700 Menschen. Bisherigen Informationen zufolge wurden insgesamt mehr als 30.000 Menschen verletzt.

Erdogan: 70 Länder haben Hilfe angeboten

Rettungskräfte suchen im Erdbeben-Gebiet an der türkisch-syrischen Grenze weiter nach Überlebenden unter den Trümmern eingestürzter Gebäude. Nach den Worten des türkischen Präsidenten Erdogan haben mittlerweile 70 Länder ihre Hilfe angeboten. Zugleich kündigt Erdogan an, Hotels in der Touristenregion Antalya am Mittelmeer für Opfer der Beben öffnen zu wollen.

Auch die Europäische Union ist an den Hilfsaktionen beteiligt: Sie hat Teams mit rund 1.200 Einsatzkräften sowie Rettungshunden zusammengestellt. Aus Deutschland ist Hilfe auf dem Weg, unter anderem eine Einheit des Technischen Hilfswerks. Bundesinnenministerin Faeser kündigte Lieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken an.

Suche nach Überlebenden dauert an

Nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten Oktay behindern Nachbeben und das schlechte Wetter die Rettungsarbeiten und Hilfslieferungen. Hinzu kommen schlechte Internetverbindungen und beschädigte Straßen zwischen einigen der am stärksten betroffenen türkischen Städte. In die drei am stärksten betroffenen Provinzen Hatay, Kahramanmaras and Adiyaman dürfen nur noch Rettungsfahrzeuge und Hilfstransporte fahren. Allein in der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge rund 6.000 Gebäude eingestürzt. Oktay erklärte, 8.000 Menschen konnten aus den Trümmern gerettet werden.

Weißhelme in Syrien: Hunderte Familien unter den Trümmern

Im syrischen Erdbebengebiet sind nach Angaben des von der Opposition betriebenen Zivilschutzes noch Hunderte Familien unter den Trümmern zerstörter Gebäude verschüttet. Die Zeit, sie zu retten, werde knapp, sagt der Leiter der als "Weißhelme" bekannten Organisation im von Rebellen kontrollierten Nordwesten Syriens, al-Saleh, der Nachrichtenagentur Reuters.

Erstes Beben hatte Stärke 7,9

Das erste Hauptbeben mit einer Stärke von bis zu 7,9 hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet; das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Dort werden die meisten Todesopfer des Landes verzeichnet. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.