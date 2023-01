Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das teilte das türkische Präsidialamt mit. In einem Telefongespräch mit Putin sagte Erdogan demnach, die Friedensbemühungen sollten durch einen einseitigen Waffenstillstand und eine Vision für eine gerechte Lösung des Konflikts unterstützt werden.

Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der Moskauer Patriarch Kyrill, regte einen begrenzten Waffenstillstand zum orthodoxen Weihnachtsfest an. Er appelliere an alle an dem Konflikt beteiligten Parteien, am 6. und 7. Januar das Feuer einzustellen. Kyrill gilt als enger Vertrauter Putins und hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine wiederholt gerechtfertigt.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.