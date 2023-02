Erdbebenopfer

Der türkische Präsident Erdogan im Katastrophengebiet Kahramanmaras (AFP / -)

Danach sollen betroffene Familien jeweils umgerechnet rund 500 Euro Soforthilfe erhalten. Niemand werde zurückgelassen, erklärte Erdogan bei einem Besuch in der vom Beben verwüsteten Stadt Kahramanmaraş im Süden Anatoliens. Zugleich räumte er ein, dass es anfänglich Probleme gegeben habe, um die Situation zu bewältigen. Von Betroffenen war teilweise Kritik über ein zu langsames Agieren der Behörden laut geworden. Auch Oppositionspolitiker hatten sich entsprechend geäußert. Die Zahl der Toten durch die Erdstöße im türkisch-syrischen Grenzgebiet wird mittlerweile mit mehr als 11.000 angegeben. Noch immer werden tausende Menschen vermisst. Während die Türkei bereits Hilfe von 50 Staaten erhält, darunter von Deutschland, ist die Unterstützung in Syrien gering. Das Land stellte heute bei der Europäischen Union ein offizielles Hilfsersuchen. Der für das Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Lenarcic sagte in Brüssel, der Antrag umfasse eine lange Liste an Katastrophenschutzgütern. Dazu zählten Medikamente, Lebensmittel und medizinische Geräte. Lenarcic appellierte an die EU-Staaten, auf die Anfrage zu reagieren.

