Recep Erdogan. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Sollte es angenommen werden, könne man das Recht in der Verfassung verankern, sagte er bei einem Fernsehauftritt. Erdogan reagierte damit auf Äußerungen des Oppositionsführers Kilicdaroglu von der kemalistischen CHP. Dieser wollte Bedenken entkräften, seine Partei könnte im Fall eines Wahlsiegs im kommenden Jahr das frühere Kopftuchverbot an staatlichen Stellen wieder einführen. Man habe in der Vergangenheit Fehler hinsichtlich dieses Themas gemacht, führte er aus. Erdogans konservative AKP hatte das Kopftuchverbot in dem einst strikt laizistischen Land gekippt. 2023 sind in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geplant.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.