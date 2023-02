Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien

Zerstörte Gebäude nach dem Erdbeben im türkischen Kahramanmaras (dpa / picture alliance / Emin Sansar)

Es werde niemand zurückgelassen, sagte Erdogan nach seinem Eintreffen in Kahramanmaraş im Süden Anatoliens. Zugleich räumte er ein, dass es anfänglich Probleme bei der Reaktion auf die Beben gegeben habe. So habe man Schwierigkeiten durch Schäden an Straßen und Flughäfen gehabt. Diese seien aber inzwischen ausgeräumt. Von Betroffenen war teilweise Kritik über ein zu langsames Agieren der Behörden laut geworden. Auch Oppositionspolitiker hatten sich entsprechend geäußert.

Die Zahl der Toten durch die Erdstöße wird mittlerweile mit mehr als 11.000 angegeben. Erdogan bestätigte, dass allein in der Türkei über 8.500 Menschen starben. Die syrischen Behörden sprechen von mehr als 2.500 Opfern. Inzwischen ersuchte auch Syrien offiziell Hilfe im Rahmen des EU-Katastrophenschutz-Mechanismus.

Auch zwei Tage nach dem verheerenden Beben warten in Syrien viele Betroffene weiter auf Hilfe. Das gilt insbesondere für die Gebiete, die von Gegnern des Machthabers Assad kontrolliert werden.

In der Türkei sind inzwischen Hilfstrupps aus rund 50 Ländern im Einsatz. Weitere werden erwartet. Am Mittag landete auch ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks in Gaziantep.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.