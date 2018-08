Die türkische Wirtschaft steckt nach Ansicht von Präsident Erdogan keineswegs in einer Krise.

Nach dem jüngsten dramatischen Kursverfall der Landeswährung erklärte der AKP-Vorsitzende in der Stadt Rize am Schwarzen Meer, der Absturz der Lira sei Folge eines Wirtschaftskrieges gegen sein Land. Man bereite sich darauf vor, mit China, Russland und der Ukraine Handel in den Landeswährungen zu betreiben.



Zuvor hatte Erdogan die USA vor einem Ende der Partnerschaft gewarnt. Inmitten der Währungskrise in der Türkei hatte Washington am Freitag den Druck erhöht und eine Verdoppelung der Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Hintergrund ist unter anderem der Streit um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor.