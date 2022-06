Der venezolanische Präsident Maduro und der türkische Präsident Erdogan (dpa/AP/Burhan Ozbilici)

In Ankara unterzeichneten Präsident Erdogan und sein venezolanischer Amtskollege Maduro mehrere Abkommen über Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Finanzen. US-Präsident Biden sicherte derweil nach Angaben des Weißen Hauses dem venezolanischen Oppositionsführer und selbsternannten Übergangspräsidenten Guaidó in einem Telefonat die weitere Unterstützung seines Landes zu. Man werde Guaidó weiterhin als demokratisch legitimiert anerkennen, hieß es.

