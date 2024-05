Treffen in Ankara

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis (l.) mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (AP / Burhan Ozbilici)

Es gebe keine unlösbaren Probleme in den Beziehungen, sagte Erdogan nach dem Treffen. Mitsotakis erklärte, die jüngsten Begegnungen beider Länder hätten bewiesen, dass ein Ansatz des gegenseitigen Verständnisses möglich sei. Bei dem Gespräch wurden aber auch Differenzen deutlich - etwa mit Blick auf den Gaza-Krieg. Erdogan bezeichnete die Hamas, die in Europa, in den USA und Israel als Terrororganisation gelistet ist, zum wiederholten Mal als Widerstandsorganisation. Mitsotakis betonte, man sei sich trotz aller Meinungsverschiedenheiten einig, dass die Gewalt in Nahost beendet werden müsse und ein langfristiger Waffenstillstand notwendig sei.

Jahrelange Spannungen hatten Griechenland und die Türkei an den Rand eines Konflikts gebracht. Zu den Streitpunkten gehören etwa die Seegrenzen, Energievorkommen im östlichen Mittelmeer und das geteilte Zypern. Beide Seiten hatten sich zuletzt jedoch wieder angenähert.

