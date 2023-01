NATO-Norderweiterung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will den NATO-Beitritt Schwedens nicht unterstützen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Erdogan sagte in Ankara, wenn Schweden der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zolle, dann könne das Land in Sachen NATO auch keine Unterstützung bekommen. Am Samstag hatte ein islamfeindlicher Politiker bei einer von der Polizei genehmigten Demonstration in Stockholm nahe der türkischen Botschaft einen Koran verbrannt. Die schwedische Regierung hatte die Aktion als "zutiefst respektlos" kritisiert, zugleich jedoch die im Land geltende Meinungsfreiheit verteidigt. Erdogan blockiert bereits seit Monaten die Beitrittsgesuche Schwedens sowie Finnlands und begründete dies zunächst mit einer Unterstützung kurdischer Extremisten.

Vor einer Aufnahme müssten alle 30 NATO-Mitglieder aktiv zustimmen. Neben der Türkei hat auch Ungarn dies bislang noch nicht getan.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.