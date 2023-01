NATO-Norderweiterung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will den NATO-Beitritt Schwedens nicht unterstützen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bislang habe sich die Türkei in der Beitrittsdebatte recht kooperativ gezeigt, sagte Stoltenberg dem Fernsehsender "Welt". Die Ratifizierung der Protokolle dürfe nun nicht auf den letzten Metern scheitern. Daher sollten die Türkei, aber auch Ungarn als letzte verbliebene Alliierte das Verfahren in ihren Parlamenten beschleunigen. Zuvor hatte Erdogan sein Nein gegen eine Aufnahme vor allem Schwedens bekräftigt und dabei eine neue Begründung angeführt. Konkret bezog er sich auf die Verbrennung eines Korans durch einen rechtsextremen schwedischen Politiker nahe der türkischen Botschaft in Stockholm. Bisher hatte er Schweden vor allem eine Unterstützung kurdischer Extremisten vorgeworfen.

Einer Aufnahme Schwedens sowie Finnlands müssen alle 30 NATO-Mitglieder zustimmen. Damit kommt Erdogan eine Art Vetorecht zu.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.