Flaggen von Schweden und Finnland sowie das Logo der NATO (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Erdogan sagte nach einem Treffen mit dem Ministerpräsident Kristersson in Ankara, Schweden habe Schritte in die richtige Richtung gemacht. Es bedürfe aber weiterer Maßnahmen. Ende des Monats werde man in Stockholm erneut darüber sprechen. Kristersson erklärte, Schweden werde alle seine Verpflichtungen gegenüber der Türkei bei der Bekämpfung des Terrorismus erfüllen, bevor es volles Mitglied der NATO werde und auch als künftiger Verbündeter.

Die Türkei fordert von Schweden sowie von Finnland unter anderem, gegen die PKK und gegen Personen vorzugehen, denen sie vorwirft, am Putsch gegen Erdogan 2016 beteiligt gewesen zu sein. Beide Länder hatten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einen Antrag auf Aufnahme in die NATO gestellt. Dem muss in allen 30 Mitgliedsländern zugestimmt werden. Lediglich die Türkei und Ungarn haben dies bislang nicht getan.

