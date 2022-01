Der türkische Präsident Erdogan reist im Februar 2022 nach Saudi-Arabien. (picture alliance / AA/Mustafa Kamaci)

Es wäre sein erster Besuch in dem Königsreich seit dem Mord an dem saudischen Regierungskritiker Khashoggi in Istanbul 2018. Das Verbrechen im dortigen saudischen Konsulat hatte die ohnehin schon belasteten Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter verschlechtert. Khashoggi war von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden. In der Türkei läuft ein Prozess gegen mehrere saudische Angeklagte.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien sind auch durch andere Konflikte belastet, etwa die Kriege in Syrien und Libyen.

