Vorwürfe gegen Griechenland

Der türkische Präsident Erdogan (Archivbild) (picture alliance / AP)

In einer Fernsehansprache bezichtigte Erdogan Griechenland, Anhänger der Gülen-Bewegung zu beherbergen, die er für den Putschversuch 2016 verantwortlich macht. Der türkische Präsident kritisierte Ministerpräsident Mitsotakis außerdem dafür, Mitte des Monats den USA davon abgeraten zu haben, der Türkei Kampfflugzeuge zu verkaufen. Als Konsequenz kündigte Erdogan an, niemals wieder mit Mitsotakis zu sprechen. Außerdem werde eine geplante Konferenz der türkischen und der griechischen Regierung abgesagt.

Ein Sprecher der Regierung in Athen erklärte zu Erdogans Äußerungen, man werde sich mit der türkischen Führung nicht in ein Wortgefecht begeben. Die griechische Außenpolitik orientiere sich an internationalem Recht sowie an bestehenden Bündnissen - so sehr dies anderen auch auf die Nerven gehen möge.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.