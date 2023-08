UNO-Fahrzeug im griechisch-türkischen Dorf Pyla auf Zypern (AFP / BIROL BEBEK)

Erdogan sagte, das Verhalten der UNO-Soldaten sei inakzeptabel gewesen und hätte zu Gewalt angestiftet. Am Freitag war es zu dem Vorfall auf der Mittelmeerinsel gekommen, als Blauhelm-Soldaten versuchten, Straßenbauarbeiten in der so genannten Pufferzone zu verhindern. Türkisch-zyprische Kräfte wollen das dort gelegene Dorf Pyla mit dem türkischen Teil der Insel verbinden. Vier Soldaten der Friedenstruppe wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, sowie deren Fahrzeuge beschädigt.

Der Vorfall rief internationale Kritik hervor. Derzeit sei die Lage vor Ort ruhig, teilte der Sprecher der UNO-Friedensmission auf Zypern mit. Man sei jedoch bereit, jede Wiederaufnahme der Bauarbeiten zu unterbinden. Die türkisch-zyprische Seite betonte dagegen, die Baumaßnahmen sollten fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.