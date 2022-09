Der türkische Präsident Erdogan. (picture alliance / Xinhua News Agency | Mustafa Kaya)

Der Kölner Rechtsanwalt Kaplan gab bekannt, in Erdogans Namen bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim Strafanzeige gegen Kubicki wegen Beleidigung und Verleumdung gestellt zu haben.

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende hatte bei einem Wahlkampf-Auftritt in Niedersachsen Erdogans Flüchtlingspolitik kritisiert und den türkischen Präsidenten in diesem Zusammenhang als - Zitat - "kleine Kanalratte" bezeichnet. Am Dienstag hatte die Regierung in Ankara deshalb bereits den deutschen Botschafter einbestellt.

Kubicki erklärte heute, er sehe der Anzeige mit Gelassenheit entgegen. Im Gegensatz zur Türkei sei Deutschland ein Rechtsstaat, in dem die Meinungs- und die Äußerungsfreiheit zentralen Verfassungsrang besäßen.

