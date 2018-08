Der türkische Staatspräsident Erdogan hat die Währungskrise erneut als Angriff auf die heimische Wirtschaft bezeichnet.

Er sagte in einer Ansprache anlässlich des islamischen Opferfestes, das Ziel der Attacke sei es, die Türkei und die Menschen in die Knie zu zwingen. Das Land habe aber die Macht und die Fähigkeit, die Krise zu überwinden.



Der Vorschlag der SPD-Vorsitzenden Nahles, die Türkei mit Finanzhilfen zu unterstützen, stieß in Deutschland parteiübergreifend auf Kritik. Der EU-Haushaltskommissar und CDU-Politiker Oettinger sagte in Berlin, es sei nicht die Aufgabe der Bundesregierung, Ankara unter die Arme zu greifen. Dennoch dürfe das Land nicht isoliert werden. Auch Vertreter von FDP, Linken und Grünen äußerten sich kritisch zu möglichen Finanzhilfen für das Nato-Mitgliedsland.