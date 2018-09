Sie tun so, als wäre nichts gewesen - keine Beschimpfungen, keine Festnahmen. Noch vor einem Jahr diffamierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Deutschen als Nazis und Terrorhelfer. Berlin verhängte Sanktionen gegen Ankara. Nun zelebrieren beide Seiten plötzlich ihre Partnerschaft.

Seit Donnerstagnachmittag ist Erdogan zum Staatsbesuch in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing ihn mit militärischen Ehren und richtete am Abend ein Staatsbankett für ihn aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel traf Erdogan im Kanzleramt. Am Samstag reiste Erdogan weiter nach Köln, um eine Moschee zu eröffnen.

Die Annäherung ist nicht das Ergebnis eines Sinneswandels - sondern Kalkül: Die Türkei hat sich mit den USA überworfen, die türkische Wirtschaft ist im Niedergang begriffen. Erdogan braucht schlicht neue Freunde. Umgekehrt hat die Bundesregierung kein Interesse daran, dass die Türkei zerfällt. Sie fürchtet eine neue Flüchtlingsbewegung, sollte das Land im Chaos versinken.

Erdogan darf nicht so einfach davonkommen

Es ist einfach, für bessere Stimmung zwischen beiden Staaten zu sorgen, dafür dürften Erdogans freundliche Worte und der Empfang in Bellevue schon genügt haben. Wichtiger ist die Frage, ob es Deutschland gelingt, eine langfristig tragfähige Strategie gegenüber der Türkei zu entwickeln.

Wie bereitwillig die Bundesregierung gegenüber Erdogan zur Tagesordnung übergeht, ist befremdlich. Doch im deutsch-türkischen Austausch liegt auch eine Chance: Nie war die Gelegenheit günstiger, Einfluss auf Demokratie und Rechtsstaat in der Türkei zu nehmen, als jetzt, da Erdogan erkennbar angeschlagen ist.

Erdogan behauptet, die Deutschen müssten ihm in der Krise allein deshalb beistehen, weil sonst eine Destabilisierung der Türkei drohe. Es ist die Strategie autoritärer Führer, sich durch Drohungen an der Macht zu halten. Die Bundesregierung darf Erdogan damit nicht so einfach davonkommen lassen. Kanzlerin Merkel sollte dem türkischen Präsidenten zu verstehen geben, dass ihre Beziehung streng transaktional ist, also dass Erdogan von der Bundesregierung nur dann etwas bekommt, wenn er bereit ist zu geben.

Deutschlands wichtigster Hebel gegenüber Ankara ist die Wirtschaft. Die Bundesregierung wird der Türkei ziemlich sicher nicht jene Finanzmittel zukommen lassen, die sich Erdogan wünscht. Vizekanzler Olaf Scholz hat bereits deutlich gemacht, dass Hilfsgelder ausschließlich über den IWF fließen würden. Für Erdogan aber ist symbolische Unterstützung aus Deutschland mindestens genauso wichtig. Als Merkel im August die Bedeutung der Türkei als Wirtschaftspartner hervorhob, beruhigte allein diese Aussage die Märkte. Erdogan will, dass die Zollunion zwischen der Türkei und der EU erweitert wird. Die Türkei liefert die Hälfte ihrer Exporte in EU-Staaten. Würden Handelsbarrieren fallen, könnte das türkischen Unternehmen Milliarden bringen.

Bei Visas auf die Türkei zugehen

Die Bundesregierung sollte die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion an Menschenrechtsfragen koppeln: Zwar hat Erdogan den Ausnahmezustand im Juli nach zwei Jahren aufgehoben, noch immer aber sitzen Tausende Menschen in der Türkei aus politischen -Gründen im Gefängnis - darunter sieben deutsche Staatsbürger. Erst wenn Erdogan den Rechtsstaat in der Türkei zumindest in Ansätzen wiederherstellt, darf er auf ein Entgegenkommen Deutschlands hoffen.

Im Streit um die Visa-Liberalisierung sollte die Bundesregierung hingegen jetzt schon auf die Türkei zugehen. Die EU hat in den vergangenen Jahren die Visumspflicht für Serben, Mexikaner, ja selbst für Bürger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgehoben. Sie hat ein Interesse daran, dass auch Türken als Touristen den Kontinent bereisen, Verwandte treffen, an Konferenzen teilnehmen. Eine Lockerung des Visaregimes würden den Menschen in der Türkei die Botschaft vermitteln: Wir mögen uneins mit eurer Regierung sein, aber ihr seid uns willkommen.