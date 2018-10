Der Politikwissenschaftler Irmer sieht im Mordfall Khashoggi eine Möglichkeit für die Türkei, Stärke und Vorherrschaft in der Region zu demonstrieren.

Wenn der türkische Präsident Erdogan eine Strategie verfolge, sei es jene, die Türkei gestärkt aus der Angelegenheit hervorgehen zu lassen, sagte der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Istanbul im Deutschlandfunk. Die Türkei stehe momentan vor zahlreichen Herausforderungen, da biete der Fall Khashoggi die Möglichkeit, von anderen Dingen abzulenken. Dass die türkischen Medien auf diesen Zug aufsprängen und entsprechend berichteten, verwundere dabei nicht.



Ob sich dabei ein offener Machtkampf zwischen der Türkei und Saudi-Arabien entwickeln wird, ist nach Ansicht von Irmer noch nicht absehbar. Fest stehe jedoch, dass beide Länder um die Vormachtstellung in der Region kämpften. Erdogan werde den Druck auf Saudi-Arabien sicher weiter erhöhen. Dabei habe Aufklärung oberstes Ziel, denn dies sei auch im öffentlichen Interesse der Türkei. Eine Art Deal zwischen beiden Ländern hält der Politikwissenschaftler für unwahrscheinlich. Derzeit sei nicht vorstellbar, dass sich die Türkei von Saudi-Arabien einfach so kaufen lasse, betonte Irmer.